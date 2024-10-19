رئيس مطاي: إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بحي غرب المدينة

أكد عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينه مطاى، إزالة ٣ حالات تعد بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.



حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله ٣ حاله تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بحي غرب المدينة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عويس قاسم رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.