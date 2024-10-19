ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بالشروع في قتل طفل ضربا بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شابين المتهمين بالتعدي بالضرب بحجر وسلسة حديدية على رأس طفل يحمل جنسية دولة السودان بسبب اصطدام المجني عليه بنجل أحدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 13 سنة، يحمل جنسية دولة السودان مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف حاد وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام المجني عليه بأحد الأطفال أثناء اللهو فب الشارع أسقطه أرضا فقام والد الطفل بالاستعانة بصديقة وتعدي علب المجني عليه بحجر وسلسلة حديدية محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

القبض علي المتهمين امن الجيزة النيابة العامة جنسية دولة السودان دولة السودان قسم شرطة الطالبية مباحث قسم شرطة الطالبية مديرية امن الجيزة كسر في الجمجمة