القبض على المتهمين بالشروع في قتل طفل ضربا بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شابين المتهمين بالتعدي بالضرب بحجر وسلسة حديدية على رأس طفل يحمل جنسية دولة السودان بسبب اصطدام المجني عليه بنجل أحدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 13 سنة، يحمل جنسية دولة السودان مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف حاد وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام المجني عليه بأحد الأطفال أثناء اللهو فب الشارع أسقطه أرضا فقام والد الطفل بالاستعانة بصديقة وتعدي علب المجني عليه بحجر وسلسلة حديدية محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.