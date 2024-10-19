رئيس المنيا: تحرير 21 محضر إشغال طريق بحي غرب المدينة

وجه عامر طه رئيس مدينة المنيا، حى غرب المدينة تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة، شن قسم الإشغالات بالمدينة لضبط حركة الشارع ورفع الإشغالات بشوارع حى غرب المدينة.

حيث صرح بأنه تم تحرير ٢١ محضر اشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات بشوارع حى غرب المدينة، وشارك بالحملة حمادة ابو خف مدير الإشغالات، وحمادة حمادة فهمى ،و محمد مصطفى ، وحافظ إبراهيم قسم إشغالات المدينة.



ومن جانبه أكد رئيس المدينة على استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات العشوائية والتى تسبب التكدس المرورى.

