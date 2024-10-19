ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وفد منظمة أكساد يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اليوم، مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد  وفدا من منظمة أكساد برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد،  والدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بالقاهرة، و الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.
حيث قام الوفد المرافق بتفقد الأنشطة العامة لمركز التنمية المستدامة، كما تم تقديم عرض توضيحي لهذه الأنشطة بقاعة التدريب.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز دور تعاون مركز بحوث الصحراء مع منظمة أكساد والآليات الممكنة لذلك والتي تهدف إلي تحقيق الأمن الغذائي في ظل إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تسعى إلي تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة خاصة في المناطق الحدودية.

1000095695
1000095695
1000095698
1000095698
1000095701
1000095701
1000095704
1000095704
1000095707
1000095707
1000095710
1000095710
1000095713
1000095713
مركز بحوث الصحراء منظمة اكساد التنمية المستدامة الأمن الغذائي