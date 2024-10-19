وفد منظمة أكساد يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد

استقبل اليوم، مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد وفدا من منظمة أكساد برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد، والدكتور سيد خليفة ، نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بالقاهرة، و الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

حيث قام الوفد المرافق بتفقد الأنشطة العامة لمركز التنمية المستدامة، كما تم تقديم عرض توضيحي لهذه الأنشطة بقاعة التدريب.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز دور تعاون مركز بحوث الصحراء مع منظمة أكساد والآليات الممكنة لذلك والتي تهدف إلي تحقيق الأمن الغذائي في ظل إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠ والتي تسعى إلي تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة خاصة في المناطق الحدودية.

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