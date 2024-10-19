مسؤول أممي: الظروف المعيشية في قطاع غزة مروعة

قال أجيث سونغاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامي لحقوق الإنسان موجود فعليًا في قطاع غزة، وللمكتب موظفون في القطاع يراقبونه ويقدمون التقارير وينسقون عمل مجموعات الحماية، لافتًا إلى أنه كان هناك في يوليو من العام الجاري، وما يراه هناك هو وضع كارثي، فلدى المفوضية أشخاص هناك يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأضاف سونغاي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الضروريات الأساسية المنقذة للحياة أصبح من الصعب توفيرها لدى موظفي المفوضية، من المأوى والمأكل والمياه النظيفة للشرب والمساعدات الطبية وما إلى ذلك، لافتًا إلى أن هناك أشخاص يموتون بسبب القصف من قبل الاحتلال في وسط وشمال غزة.

وواصل: «الظروف المعيشية للناجين في قطاع غزة مروعة، ولكن من ناحية أخرى هناك مليون و700 ألف فلسطيني مكدسون معًا في منطقة صغيرة في المواصي، وتتدفق مياه الصرف الصحي في كل مكان ولا توجد منتجات نظافة صحية، وفي مثل هذه الظروف نخشى إنتشار الأمراض بشكل أكبر وموت المزيد من الفلسطينيين».