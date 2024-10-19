رئيس جامعة قناة السويس: مبادرة جسور خطوة لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة "جسور"، انطلاق أولى فعاليات مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية.

أُقيم المؤتمر بمسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة العسكرية لتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت.

تعليقاً على هذا الحدث الهام، ثمن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية لدعم التعليم الفني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

وأشاد بدور الوزير في توفير فرص تدريب للشباب وتأهيلهم لمتطلبات السوق العالمي، مثنيًا على جهود المحافظ في توجيه التنمية الصناعية وتطوير القدرات البشرية في المحافظة.

حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، مهم :المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب القيادات التعليمية وممثلي الجهات المعنية بالتعليم الفني.

كما شارك من جامعة قناة السويس الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

شهد المؤتمر كلمات من الدكتور حسام بدراوي ومحمد جبران، أكدا فيها أن التعليم الفني يُمثل حجر الزاوية لتطوير القوى العاملة ، مشيرين إلى أهمية المبادرة في تنمية المهارات وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب، ودعم رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه ـ أشاد اللواء أ.ح طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بدور جامعة قناة السويس ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم؛ لتنفيذ مبادرات هادفة تمس أهم المشكلات التي تقابلنا وهي البطالة وتعمل سويًّا على تنفيذ أهداف وخطط رؤية مصر 2030.

يذكر أن مبادرة "جسور" تستمر لمدة ثلاث سنوات، بهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم بمحافظة الإسماعيلية، مع التركيز على تدريب المعلمين والقيادات التربوية وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.