أرقام قياسية لسيدات ورجال مصر في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

تنطلق اليوم السبت، فعاليات بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2024، إحدى البطولات البلاتينية للرجال والسيدات، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الاميركية، في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر، بمجموع جوائز 213.5 ألف دولار لكل منهما.

وتشهد بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، سيطرة مصرية فى السنوات الأخيرة، وتحقيق أرقام قياسية، والتى جاءت كالتالى:

ففى بطولة السيدات:

نور الشربيني، لاعبة نادي سبورتينج، هي أولى المتأهلات المصريات إلى نهائي البطولة، وكان في عام 2014، وهي أكثر اللاعبات تأهلًا إلى المباراة النهائية أعوام 2014، 2016، 2018، 2022، 2023.

المعتزلة نور الطيب، لاعبة وأدي دجلة سابقًا، هي أول مصرية تفوز باللقب وذلك عام 2017.

كما حققت نور الطيب رقم لم يحدث من قبل، عندما فازت مع زوجها علي فرج لاعب وأدي دجلة باللقب في نفس اليوم في سابقة هي الأولى في تاريخ الإسكواش.



كما هو الحال مع المعتزلة رنيم الوليلى، ثاني لاعبة مصرية تفوز باللقب عام 2018.

نوران جوهر لاعبة بالم هيلز، أكثر المصريات تتويجا باللقب، والتي فازت باللقب أعوام 2019, 2021 و2022.

كما أنها ثاني لاعبة تتوج باللقب 3 مرات على التوالي، بعد الماليزية نيكول ديفيد.



وشهدت البطولة سيطرة مصرية منذ عام 2017، والمباراة النهائية منذ هذا الموسم، والتي جاءت كالتالي:

2017 : نور الطيب × رنيم الوليلى

2018 : رنيم الوليلى × نور الشربينى

2019 : نوران جوهر × نور الطيب

2021 : نوران جوهر × هانيا الحمامى

2022 : نوران جوهر × نور الشربينى

2023 : نور الشربينى × هانيا الحمامى



وبالنسبة لمنافسات الرجال:

عمرو شبانة هو أول المتأهلين المصريين إلى نهائي البطولة وكان عام 2006، وهو أول مصري يفوز باللقب عام 2009.

ويعد مصطفى عسل هو أصغر لاعب سناً يفوز باللقب عبر تاريخ البطولة، وكان في عام 2021.





وأكثر المصريين تتويجا باللقب هم:

محمد الشوربجى (بألوان علم مصر ) أعوام 2014، 2016، 2018، علي فرج عامى 2017، 2019، عمرو شبانة 2009، 2011.

بينما فاز بالبطولة مرة واحدة كل من وائل الهندى عام 2010، رامي عاشور عام 2012، مصطفى عسل 2021.





ويشارك في البطولة 32 لاعب و32 لاعبة بالنظام الجديد، وهو الصدام المبكر بين اللاعبين الكبار لزيادة الإثارة منذ الأدوار الأولى.

وجاء اللاعبين المصريين المشاركين في البطولة كالتالى:



ـ الرجال:

- علي فرج المصنف الأول.

- مصطفى عسل المصنف الثانى.

- مازن هشام المصنف الخامس.

- كريم عبد الجواد المصنف السادس.

- طارق مؤمن المصنف السابع .

- يوسف سليمان المصنف 10.

- علي أبو العينين المصنف 12.

- يوسف إبراهيم المصنف 14.

- فارس دسوقى المصنف 15.

- محمد الشربينى المصنف 18.



ـ السيدات:

- نور الشربينى المصنفة الأولى.

- نوران جوهر المصنفة الثانية.

- هانيا الحمامى المصنفة الثالثة.

- روان العربى المصنفة الثامنة.

- أمينة عرفى المصنفة 10.

- فيروز أبو الخير المصنفة 12.

- سنا إبراهيم المصنفة 15.

- ملك خفاجى المصنفة 19.

- هنا رمضان المصنفة 22.

- سلمى الطيب المصنفة 28.

- نور أبو المكارم المصنفة 29.

- منة حامد المصنفة 30 .