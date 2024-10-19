مسؤول أممي: أصدرنا تقريرًا عن انتهاكات حقوق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل

قال أجيث سونغاي، مدير مفوضية حقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يوثق منذ سنوات انتهاكات حقوق المعتقلين، ولدينا عشرات الشهادات التي تثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والضرب والإهانة والتعذيب.

أوضح «سونغاي»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المكتب أصدر مؤخرًا تقريرًا يوضح فيه نوع الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات الإنسان الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين وصدر التقرير منذ نحو ما يقرب من شهرين إلي ثلاثة أشهر وهو تقرير مفصل ونحن نخشى أن يكون هناك عشرة ألاف فلسطيني سواء من الضفة الغربية أو من غزة محتجزين في مرافق مختلفة داخل إسرائيل، فضلا عن ان بعضهم داخل الضفة الغربية ويواجهون انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

تابع :« أنه لا يقتصر الأمر على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على هذا الأمر بل إن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والمنظمات الفلسطينية، والمنظمات الدولية مثل منظمة «العفو الدولية»، و«هيمون رايتس ووتش»، لا تستطيع الوصول إلي المعتقلين داخل السجوم الإسرائيلية.