تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على بورنموث بملعب فيتاليتي، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الألماني كاي هافيرتز تشكيل أرسنال أمام بورنموث، حيث يتواجد على رأس هجوم الجانرز رفقة رحيم ستيرلينج ولياندرو تروسارد.

يجلس البرازيلي جابرييل جيسوس ومواطنه جابرييل مارتينيلي، بجانب الإيطالي جورجينيو، في ظل استمرار غياب نجم أرسنال مارتن أوديجارد للإصابة.

يحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الثالث عشر وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: توماس بارتي - ميكيل ميرينو - ديكلان رايس

وفي الهجوم: رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتز - لياندرو تروسارد.