استمرار الحملات التفتيشية على محطات الوقود ومواقف السيارات في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، لليوم الثاني على التوالي حملاتها التفتيشية على محطات الوقود ومواقف السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، التي شددت على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفر المواد البترولية، وتطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية بالأمس، إضافة إلى الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي.

و تواصل المحافظة بشكل دورى متابعة محطات الوقود لضمان توافر الوقود بجميع أنواعه، والتأكد من التزام المحطات بتطبيق الأسعار الجديدة بشكل دقيق، وكذا المرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضع التعريفة في أماكن ظاهرة على السيارات وفي المواقف لضمان عدم استغلال المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص المحافظة على مواصلة الرقابة اليومية لمحطات الوقود والمواقف، لضمان انتظام الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، وأنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف التعليمات، بهدف حماية المواطنين من أي تلاعب بالأسعار أو استغلال غير مشروع.

كما أكدت محافظ البحيرة، على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لضمان التنفيذ الفوري للتعليمات ومواجهة أي تجاوزات قد تطرأ في هذا الشأن.