بعد اختيار 5 أندية.. وليد عبد الوهاب: استاد القاهرة جاهز لاستضافة المباريات

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الملعب جاهز لاستضافة المباريات بعد اجراء قرعة الدوري الممتاز اليوم.



وقال عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان اختيار خمس اندية هي الأهلي - الزمالك - زد - مودرن سبورتس - البنك الأهلي للعب مبارياتها علي إستاد القاهرة؛ إضافة إلى البطولة الأفريقية ومنتخب مصر لن يؤثر علي أرضية الملعب.



وأشار رئيس هيئة استاد القاهرة إلى أن الإدارة تسعي الي تنمية الموارد بما لا يضر بأرض الملعب.



وتابع أن وضع جدول منتظم لمسابقة الدوري بمواعيد معلومة يعطي الفرصة لعملية الصيانة الدورية للملعب خصوصاً ان أرضية الملعب تعمل بالتقنية الحديثة، حيث يحتاج لإراحة الأرضية مرة واحدة فقط فى العام، وتكون فى نهاية شهر نوفمبر ولمدة أسبوعين بسبب زراعة البذور الشتوية.

أسفرت قرعة الدوري للموسم الجديد، التي أجريت اليوم السبت بحضور ممثلي الأندية وأحمد دياب رئيس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر عن تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة عشرة.

كما اسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى على رأسها لقاء الأهلي "حامل اللقب" ضد سيراميكا كليوباترا، كما يلعب الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري بالجولة 15، بينما تقام مواجهة الأهلي و بيراميدز في الجولة العاشرة، والزمالك ضد بيراميدز في الجولة 11.



يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط، يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.



مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز الـ9 الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط حيث يلعب فيها أصحاب المراكز الـ9 الأخيرة على تفادي الهبوط، ويهبط فريقين فقط إلى دوري الدرجة الثانية.



وقال أحمد دياب رئيس الرابطة، إن الدوري يبدأ يوم 30 من الشهر الجاري وينتهي 30 مايو المقبل.

