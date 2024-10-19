رئيس مدينة المنيا: حملة يومية لقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات

أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأمينة عبد السلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل اليوم، بالمتابعة والمرور على أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار، ورفع المخلفات من داخل المشتل أعمال النظافه والري جمع ورفع المخلفات .

كما تابع أيضا أعمال الري بالعربية المياه المخصصة لري الشوارع الرئيسية مشرف قسم وعامل الإدارة وسائق الحملة تم ري الشوارع الجزيرة الوسطى من أمام البنك الأهلي، حتى إدارة البيئة والمسطحات المائية وميدان لوتس ومثلث أمام مجمع المطاحن بدماريس.

أشرف على ذلك علي ظريف نائب رئيس المدينة و المشرف العام على إدارة الحدائق والمشاتل.