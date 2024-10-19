3 عروض رقص مجانية في ليلة واحدة ضمن مهرجان "دي-كاف"

يستضيف مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) 3 عروض رقص، وهي "الميل الإضافي، وما يقابل العين" من تصميم وإخراج لوتي ساي من الدنمارك في عرضه الأول بالوطن العربي، بالإضافة إلى عرض "أكل الكلام" من إخراج منير سعيد من مصر ونغم صلاح عثمان من السودان، في عرضه العالمي الأول.

و تُقام العروض على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 21 و 22 أكتوبر، في تمام الثامنة مساءً، بمكتبة القاهرة الكبرى، وذلك ضمن برنامج الفنون الأدائية للمهرجان في نسخته الثانية عشرة، التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.



يقدم المهرجان العروض الثلاثة مجانًا للجمهور، مع إمكانية الحضور عبر التسجيل المسبق على صفحة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "الميل الإضافي" مفهوم الجهد الإضافي من خلال ستائر ضخمة ودراما عميقة، تستكشف وتكشف عن جوانب الحياة الحسية والمرحة، وتم تقديم هذا العرض سابقًا في عدة مواقع بارزة بالدنمارك مثل المعرض الوطني، والمكتبة الوطنية الدنماركية، والمركز الدنماركي للهندسة المعمارية.

يُقدم عرض "أكل الكلام" كعمل جماعي من إخراج منير سعيد ونغم صلاح عثمان.

و يجمع العرض بين الرقص والمونولوجات والأغاني والإضاءة ليناقش مواضيع متعددة تتعلق بسوء الفهم، مقدّمًا رؤية فنية عميقة ومبتكرة.