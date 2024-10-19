وزراء دفاع مجموعة الـ7: دور اليونيفيل والجيش اللبناني مهم لضمان استقرار لبنان

قال وزراء دفاع مجموعة السبع، أن دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني مهم لضمان استقرار لبنان، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد وزراء دفاع مجموعة الدول الصناعية السبع علي ضرورة العمل على دعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

تضم المجموعة كلا من: فرنسا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كان وزراء الدفاع من دول مجموعة السبع، قد عقدوا اجتماعا اليوم السبت، في نابولي وسط التصعيد في الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد حزب الله في لبنان وضرباته على قطاع غزة بعد قتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأدرجت إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع، على جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد، النزاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.