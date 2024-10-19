موراتا يقود تشكيل ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره أودينيزي على ملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإسباني ألفارو موراتا، تشكيل ميلان أمام أودينيزي، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي.

ويجلس البرتغالي رافائيل لياو على مقاعد بدلاء الروسونيري بجانب الإنجليزي تامي أبراهام ومواطنه روبن لوفتس تشيك.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، خلف أودينيزي صاحب المرتبة الخامسة بفارق نقطتين.

تشكيل ميلان لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - مالك ثياو - بافلوفيتش - تيراكيانو

خط الوسط: تيجاني ريندرز - يوسف فوفانا - نوا أوكافور

وفي الهجوم: صامويل تشوكويزي - ألفارو موراتا - كريستيان بوليسيتش.