ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام المعسكر الثالث إبداع ووعي بمديرية الشباب والرياضة التابع لبرنامج تمكين الشباب

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعى بأهمية القضية السكانية وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية التى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحذير من الممارسات الضارة ضد الفتيات وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

تم اليوم ختام المعسكر الثالث ابداع ووعى بمديرية الشباب والرياضة  والذي بلغ عدد المشاركين 42 شاب وفتاة من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية وقد تم التنفيذ بمشاركة اعضاء أندية السكان.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الاندية السكانية لشهر اكتوبر  بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ووكيل الشباب بالمديرية و سوسن فرغلي وتحت إشراف ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية  ومنسق مشروع أندية السكان  غادة محيي محمد.  

مدرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا