ختام المعسكر الثالث إبداع ووعي بمديرية الشباب والرياضة التابع لبرنامج تمكين الشباب

في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع الوعى بأهمية القضية السكانية وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية التى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحذير من الممارسات الضارة ضد الفتيات وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

تم اليوم ختام المعسكر الثالث ابداع ووعى بمديرية الشباب والرياضة والذي بلغ عدد المشاركين 42 شاب وفتاة من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية وقد تم التنفيذ بمشاركة اعضاء أندية السكان.

الجدير بالذكر أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الاندية السكانية لشهر اكتوبر بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة مندي عكاشة ووكيل الشباب بالمديرية و سوسن فرغلي وتحت إشراف ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ومنسق مشروع أندية السكان غادة محيي محمد.