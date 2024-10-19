مستشار سابق للرئيس الروسي: صورة نتنياهو أصبحت واضحة أمام الجميع.. "يميل للعنف"

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح باستمرار الحرب لأنه يمثل الجناح العسكري الإسرائيلي ووجهت النظر العسكرية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن نتنياهو له مواقف عسكرية عنيفة أكثر من الرؤساء الذين قبله.



وأضاف « ماركوف»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأسبوع الماضي شهد محاولات تسوية مع الجانب الفلسطيني، ولكن اليمين المتطرف الذي ينتمي إليه نتنياهو يرغب في الحلول العسكرية وهذا يؤدي إلى مزيد من التعقيدات، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي مازال يتزايد يومًا بعد يوم، خاصًة بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر في العام الماضي، أدى ذلك إلى تطور في الموقف و حدة في العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: «صورة نتنياهو أصبحت واضحة أمام جميع الأعين و أنه يريد السير في مسار الحرب »، مشيرًا إلى أن شعبية نتنياهو أصبحت الأولى في إسرائيل، لأنه تمكن من قتل الكثير من قادة حركة حماس وحزب الله.