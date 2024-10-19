شاهد.. هدف عمر مرموش في شباك باير ليفركوزن

سجل النجم المصري عمر مرموش، أول أهداف فريقه آينتراخت فرانكفورت في شباك باير ليفركوزن، التي تقام حاليًا بينهما على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني.

تواجد مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي أمام باير ليفركوزن، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 12، لكن تسديدته اصطدمت بالقائم، لكنه نجح في قص شريط أهداف اللقاء، بعدما أهدر فيكتور بونيفاس مهاجم أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

افتتح مرموش التسجيل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، كان مهاجم المنتخب الوطني سببًا في احتسابها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وتمكن روبرت أندريخ من إحراز هدف التعادل لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

هدف مرموش

وبالهدف الذي سجله عمر مرموش في شباك باير ليفركوزن، أصبح أكثر لاعب ساهم تهديفيًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وذلك بـ13 مساهمة، خلفه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بـ12 مساهمة، ثم كول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي بـ11 مساهمة، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بـ10 مساهمات.

ويتألق عمر مرموش خلال الموسم الجاري، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني حتى الآن برصيد 9 أهداف، بعدما خاض 7 لقاءات.