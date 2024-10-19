السيطرة على حريق محلات سوق توشكى الجديدة بأسوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم السبت، على حريق هائل شب فى سوق مدينة توشكى الجديدة والذى يضم عددا من الأكشاك الخشبية ومخبز لإنتاج الخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نشوب الحريق في عدد من الأكشاك الخشبية مخصصة لبيع السلع الغذائية

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية بنشوب حريق هائل فى سوق مدينة توشكى الجديدة، وأتت النيران على محلات السوق وهى عبارة عن عدد من الأكشاك الخشبية مخصصة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بالإضافة إلى مخبز ومحل حلاقة.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات المجاورة، وكشفت التحريات الأولية، أن ماس كهربائى صدر من مخبز العيش تتسبب فى إشعال الحريق وامتداد النيران لباقى المحال الخشبية بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.