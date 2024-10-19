تعرف على مواجهات مودرن سبورت بمسابقتي الدوري وكأس الرابطة

أقيمت عصر اليوم السبت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، وقرعة مسابقة كأس رابطة رابطة الأندية.

جاء ترتيب مباريات فريق مودرن سبورت بمسابقة الدوري على النحو التالي:

الجولة الأولى

مودرن سبورت أمام إنبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية

بتروجيت ومودرن سبورت على ملعب الكلية الحربية

الجولة الثالثة

مودرن سبورت وزد على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

سيراميكا كليوباتر ومودرن سبورت على ملعب ستاد المقاولون العرب

الجولة الخامسة

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة

الإتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة السابعة

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة التاسعة

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة

حرس الحدود مودرن سبورت على ملعب حرس الحدود

الجولة الحادية عشرة

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية عشرة

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الثالثة عشرة

مودرن سبورت وطلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة عشرة

مودرن سبورت وبيراميدز على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة

فاركو ومودرن سبورت على ملعب ستاد حرس الحدود

الجولة السادسة عشرة

مودرن سبورت والجونة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب

فيما وقع فريق مودرن سبورت بمسابقة كأس رابطة الأندية بالمجموعة الأولى، والتي ضمت أندية الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة، وجاء ترتيب مبارياته على النحو التالي:

الجولة الأولى أمام بتروجيت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة أمام سموحة على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة أمام الزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة أمام الجونة على ملعب ستاد خالد بشارة

ويتم تحديد مواعيد المباريات في وقت لاحق.