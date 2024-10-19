غرائب صدّق أو لا تصدّق.. أصغر امرأة بريطانية تتسلق أعلى 14 قمة في العالم

في واقعة غريبه من نوعها ، قامت أصغر امرأة بالتسلق فوق أعلي قمم العالم البالغ ارتفاعها 8 آلاف متر، تبلغ من العمر 23 عاما ، حيث وصلت أدريانا براونلى إلى قمة شيشابانجما التى يبلغ ارتفاعها 8027 مترا فى التبت فى 9 أكتوبر، لتصبح ثانى شخص بريطانى يكمل هذا الإنجاز الصعب ، جاء ذلك بعد 3 سنوات من وصول براونلى إلى قمة إيفرست وعزمها على تسلق جميع أعلى 14 قمة فى العالم، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.

قالت للصحيفة: عندما اقتربت من قمة شيشابانجما ، "بدأت فى البكاء.. لم أصل إلى القمة بعد، لم أتمكن حتى من رؤيتها، لكننى كنت أعلم أنها ستحدث.. الرحلة استغرقت ساعة أخرى قبل أن نصل إلى أعلي القمة .. باقضاء هذا الوقت كان شروق الشمس وكان لدينا سماء صافية جميلة"، وفقا للجارديان.

وتابعت: "لقد بكيت مرة أخرى عندما تذكرت أننى قد وصلت بالفعل إلى أعلي قمة 14 ويبلغ ارتفاعها 8000 متر وصنعت التاريخ".

يقال إن براونلى، التى نشأت فى جنوب غرب لندن ودرست فى جامعة باث، قد حددت طموحها عندما كانت فى الثامنة من عمرها فى المدرسة الابتدائية، وكتبت: "أود أن أصبح مشهورة بتسلق أعلى جبل فى العالم.. وأن أكون واحدة من أصغر الفتيات اللاتى يفعلن ذلك".

وفي أخر رحله للتسلق ، تحدي من براونلى دون استخدام الأكسجين الإضافى، مما جعل الأمرانجاز بالغ الخطورة وأكثر صعوبة.

وقالت: "تسلق الجبال هو حياتي ومستقبلي فى الحياة، فهو يجعلنى أشعر بالحرية والاتصال الحقيقى بنفسى، لذا فإن العودة إلى الوراء تصبح هوسا".

وأضافت: "لم استكمل دراستي الجامعية وشهادتى لمتابعة مهنة فى تسلق الجبال وضحيت بالصداقات والحياة العادية فى سن المراهقة وأكثر من ذلك، لكن الموضوع يستحق كل هذا التعب".

و قالت إنها ترغب المشاركة في العمل مع الآخرين بحماس لتسلق الجبال : "سأبقى فى الجبال، لكننى أريد الآن مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم من خلال إنشاء جيل جديد من تجارب تسلق الجبال والرحلات على ارتفاعات عالية والتى تركز على السلامة وتجارب العملاء السابقة".

لقد تسلق أقل من 100 شخص علي كل القمم الـ 14، وجميعها فى جبال الهيمالايا وسلسلة جبال كاراكورام، وكان آلان هينكيس أول متسلق بريطانى يفعل ذلك فى عام 2005.

وقال هينكيس لصحيفة التايمز: "لقد تابعت تقدم أدريانا الثابت منذ أن التقيت بها لأول مرة فى عام 2021.. إنه لأمر رائع أن أسمع أن بريطانيا آخر تسلق كل القمم الـ 14 التى يبلغ ارتفاعها ثمانية آلاف متر".

"إن تسلق كل هذه الجبال فى أقل من 4 سنوات هو إنجاز رائع.. لقد أمضي وقت 17 عاما.. ولا يوجد أى من هذه الجبال العملاقة سهل أو آمن وقد أظهرت تفانيا شديدا، بالاضافة الي تحمل الكثير من المعاناة والمخاطر للتواصل وتسلق القمم التى يبلغ ارتفاعها 8000 متر".