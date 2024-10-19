بالصور.. "كونيكشن سپورتس" مستشارا تسويقيا للاتحاد السعودي للتنس

السبت 19/أكتوبر/2024 - 05:57 م

بعد نجاحات كبرى في مجال الرياضة في مصر، قامت شركة كونيكشن سبورتس الرائدة في التسويق الرياضي، والذراع الرياضي لمجموعة كونيكشن للاتصالات التسويقية من خلال مكتبها الإقليمي في الخليج بتوقيع عقد استشارات وإدارة تسويقية مع الاتحاد السعودي للتنس، مما يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز رياضة التنس في السعودية والمنطقة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وبموجب العقد ستقدم Connection Sports استشارات حول استكمال تطوير الهوية التسويقية للاتحاد، برامج اكتشاف المواهب، وتنظيم الفعاليات، والإدارة الحصرية للرعايات، وذلك خلال عامي 2024-2025.

تم توقيع الاتفاقية بين أريچ المطبقاني، رئيس الاتحاد السعودي للتنس، وشريف منصف، رئيس مجموعة كونيكشن في حقل توقيع رسمي بالمملكة.

وعن الشراكة علقت رئيس الاتحاد السعودي للتنس قائلة: “سعيدة للغاية بهذه الشراكة، وواثقون بأن التعاون مع واحدة من أهم وكالات التسويق الرياضي في المنطقة سيساعدنا على تحقيق أهدافنا في مجالات التسويق، الرعاية، اكتشاف المواهب، وتنظيم فعاليات التنس. هذه الشراكة تلعب دورًا أساسيًا في رؤيتنا لإلهام مليون شخص بالتنس بحلول عام 2030، تماشيا مع رؤية المملكة”.

وقال شريف منصف: “لقد عملنا لسنوات في تسويق التنس، الرعاية، اكتشاف المواهب وإدارتها، وتنظيم الفعاليات في المنطقة بشغف، ما يجعل هذا المشروع مميزًا هو وضوح الرؤية والشغف لدى الاتحاد للوصول للأهداف الموضوعة، بالإضافة إلى النمو الكبير الذي تشهده المملكة حاليًا، الذي يوفر بيئة جيدة لتقديم عمل مؤثر يرفع من مستوى التنس والرياضة في المنطقة العربية ككل".

من المعروف أن الاتحاد السعودي للتنس قد برز عالميًا من خلال التعاقد مع أسطورة التنس رافا نادال كسفيرا للاتحاد، ورعاية أهم الهيئات في رياضة التنس مثل WTA وATP، واستضافة أهم بطولات التنس في المملكة.

والجدير بالذكر، أن شركة كونيكشن سپورتس كانت وراء العديد من المشاريع الرياضية الرائدة، مثل تقديم النجمة المصرية ميار شريف إلى العالم، وإدارة صورتها ورعايتها وشؤونها الرياضية على مدار السنوات الماضية. كما أدارت الشركة الشئون التسويقية لنجم التنس المصري محمد صفوت، ودعمت رياضيين مثل مروان القماش، هداية ملاك، وأحمد زاهر، وأطلقت منصة “نجوم التنس المستقبلية في الشرق الأوسط"، لاكتشاف المواهب الواعدة في المنطقة، ذلك بالإضافة إلى مشروعاتها المتعددة في مصر والمنطقة في مختلف الرياضات.

