استعدادات مكثفة لاتحاد كرة السرعة قبل إقامة بطولة العالم بمصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب انطلاق بطوله كأس العالم كبار وناشئين، التي تحتضنها أرض الكنانة مصر في أكتوبر في فترة من 29 وحتى 3 نوفمبر، وذلك بالصالة المغطاه باستاد القاهره الدولي.

وتعد هذه النسخة من البطوله الـ 35 في إقامتها، وذلك بمشاركة اكثر من 13 دولة على رأسهم مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعوديه والعراق والكويت وفرنسا و الهند و بولندا والمانيا وفلسطين و بأكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

يدخل المنتخب المصري البطولة بالعلامة الكاملة في الألقاب العالمية بالمنافسات، كما يأمل الجهاز الفني للمنتخب بقياده الكابتن علي جمعه المدير الفني ورضوى الشرقاوي المدرب العام واسماء عبد العال مدرب واحمد المجبري مدرب واداري المنتخب ساره نشات بإستمرار التفوق المصرى وخاصة واننا نملك كل عوامل النجاح.



ومن جانبه أكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعة، أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق اللقب، مشيرا أن اللعبة تحظى بدعم ورعاية الدوله المتمثلة في وزاره الشباب والرياضه برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي لم يبخل بأي دعم سواء مادي أو معنوي لاستضافه تلك البطولات التي تعكس اهتمام الدولة بكافه الرياضيات.