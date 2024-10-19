جيش الاحتلال يتقدم لأقصى حد بجنوب لبنان منذ بدء التوغل البري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن جنوده تقدموا إلى أقصى حد في جنوب لبنان منذ بدء التوغل البري نهاية الشهر الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال جيش الاحتلال، إن الفرقة 98 داهمت مقرا لحزب الله في أعمق منطقة عملت بها قوات الجيش الإسرائيلي حتى الآن، ضمن العملية البرية في لبنان.

وزعم جيش الاحتلال أنه يقوم بمداهمة البنى التحتية لحزب الله وتدميرها والقضاء على عناصر الحزب وتحديد مواقع العديد من الأسلحة.

كما زعم الجيش الإسرائيلي إن قواته "تقاتل في عدد من المناطق في أعماق جنوب لبنان فوق الأرض وتحت الأرض." وفق تعبيره

وأضاف أن القوات داهمت مقرا لحزب الله ونقطة مراقبة، وحددت ودمرت ذخائر وأسلحة ووسائل استخبارات تابعة للحزب.