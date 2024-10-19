الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح وست هام برباعية في ديربي لندن

تمكن نادي توتنهام من تحقيق فوز ساحق على جاره وست هام يونايتد بنتيجة (4-1)، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت المباراة على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، وشهدت بداية قوية من الضيوف حيث افتتح النجم الغاني محمد قدوس التسجيل لفريق وست هام في الدقيقة 18، ليهدد أصحاب الأرض مبكرًا.

توتنهام يقسو على وست هام في ديربي لندن

لكن لم يستمر تفوق وست هام طويلًا، حيث تمكن السويدي ديجان كولوسيفسكي من إدراك التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الشوط الثاني شهد تحولًا دراماتيكيًا في مجريات اللعب، حيث سيطر توتنهام على مجريات الأمور بشكل كامل.

في غضون 8 دقائق فقط، سجل السبيرز 3 أهداف متتالية، بدأها الإيفواري يفيس بيسوما في الدقيقة 52، ثم أضاف الفرنسي ألفونسو أريولا حارس مرمى وست هام هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة 55، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي سون هيونج مين الرباعية في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة، حالة طرد في الدقيقة 86 للغاني محمد قدوس، بعد اشتباكه مع مدافع توتنهام فان دي فان.

بهذا الفوز الكبير، ارتقى توتنهام إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.