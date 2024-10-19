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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصرى.. تقسيمة فنية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال مران مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.
بعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق  بتوقيت مصر ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

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