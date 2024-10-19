كشف حساب اتحاد الرماية في 3 سنوات.. تنظيم 21 بطولة دولية وكسر 39 رقما قياسيا

حقق الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني العديد من الإنجازات على مدار السنوات الثلاث الماضية حيث تم تنظيم 21 بطولة دولية على أرض مصر مع كسر 39 رقم قياسي عالمي.

ويتولى حازم حسني رئاسة الاتحاد المصري للرماية خلال الفترة من عام 2012 حتى 2024 وحصد خلالها مناصب عديد من ضمنهم رئيس الاتحاد الإفريقي للرماية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للرماية والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية.

وعلى مستوى نشر ورفع ثقافة رياضة الرماية على المستوى الأفريقي والعربي والدولي نظرا لريادة مصر بين الدول الأفريقية والعربية وتم توسيع قاعدة الرماة في كافة المسابقات حتى وصل عدد المشاركين من 1800 رامي ورامية إلى 2300 رامي ورامية بنسبة ارتفاع بلغت 28% وتم إعداد مشاركة الأندية بالجمعية العمومية من 12 نادي إلى 19 نادي لهم حق التصويت.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للرماية التي لها حق التصويت وهم: اتحاد الشرطة الرياضي، نادي القناة للرباط والأنوار، نادي القناة الرياضي، المؤسسة الرياضية العسكرية، نادي حدائق الأهرام، نادية راية، نادي الصيد المصري بالدقي، نادي صيد المحلة، نادي مدينة نصر الرياضي، نادي منتزه بدر، نادي طلائع الجيش، نادي الداخلية، نادي الشمس الرياضي، نادي هواة الصيد، نادي الصيد بوادي النطرون، نادي يخت الجيزة، نادي المعادي الرياضي، نادي الصيد المصري بالإسكندرية، نادي الشباب المسلمين.

وتم دعم أسلحة رماة المنتخب العسكري بقطع الغيار اللازمة فترة الحاقهم على أندية المنتخب القومي وإمدادهم بالسلاح اللازم فترة الالحاق بحوالي 20 قطعة سلاح وتم مشاركتهم بمعظم البطولات الدولية التي شارك فيها المنتخب القومي على مدار الأعوام السابقة وتوج بذلك بحصول نادي الجيش على المركز الأول للدرع العام لمسابقات ضغط الهواء وحصول نادي المؤسسة العسكرية على المركز الثالث للدرع العام للموسم الرياضي 2023/2024.

كما تم استيراد 8 أسلحة رصاص و 59 أسلحة ضغط هواء لاستخدامها من جانب المنتخب القومي للرماية كما تم حصد 725 ميدالية على مدار الفترات الماضية في مختلف البطولات العربية والقارية والدولية.

ونظم الاتحاد المصري للرماية 9 بطولات في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وهم بطولة العالم للأطباق المروحية وبطولة كأس العالم للبندقية والمسدس وبطولة العام للبندقية والمسدس وبطولة كأس الرئيس، والبطولة العربية، بطولة كأس العالم بندقية ومسدس، بطولة كأس العالم للخرطوش، البطولة الأفريقية السادسة عشر، بطولة كأس العالم للرماية بإجمالي مشاركات بلغت 4697 رامي ورامية.

ونجح الاتحاد المصري للرماية على المستوى المحلي في تحقيق أرقام قياسية بواقع 31 في بطولات رصاص، و 126 رقم في بطولات ضغط هواء، و 47 رقم قياسي في بطولات خرطوش، كما حقق عدد من الأرقام القياسية على المستوى الدولي 11 رقم قياسي في البندقية و 21 في المسدس و 7 أرقام قياسية في الأطباق.

وحققت الرامية هالة الجوهري لاعبة المنتخب الوطنى للرماية انجازا كبيرا بعد حصد الميدالية البرونزية في بطولة أبطال العالم بالهند خلال شهر أكتوبر الجاري 2024 في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء.

وبخصوص الرؤية المستقبلية للاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني تتمثل في توفير ميادين رماية الرصاص لتدريب المنتخب القومي عليها مع توفير ميادين رماية متكاملة خرطوش / ضغط هواء رصاص خاصة بالاتحاد المصري للرماية وتحت اشرافه وادارته مباشرة حيث أن كافة الميادين التي يقوم الاتحاد بالتدريب عليها خاصة بالاندية مما يعوق السيطرة على مواعيد التدريب وتكلفتها.

كما تقرر أن تكون بداية خطة الاعداد ٤ سنوات قبل الأولمبياد القادمة حتى تكون كافية لاعداد الرماة مع إعداد كوادر ناشئين كصف ثاني وصغار في السن موهوبين مع زيادة المعسكرات الخارجية والاحتكاك بالمدارس الدولية المتميزين في البطولات الدولية مع الاعتماد على اللاعبين المتميزين في أولمبياد باريس بناء على النتائج المتحصلين عليها وزيادة قاعدة الانتقاء والممارسة.

تقدم ثلاثة أشخاص بأوراق ترشحهم على منصب رئاسة الاتحاد وعلى رأسهم: “اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الحالي، ومصطفى حمدي، واللواء محمد الشاذلي عضو مجلس الإدارة السابق.

ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري للرماية يوم 6 نوفمبر المقبل بمشاركة 19 هيئة.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية خددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.