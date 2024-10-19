تدريبات فنية خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

قاد لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة لحراس المرمى، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقام مدرب الحراس باستخدام كرات التنس لتدريب محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة المرمى في مران اليوم لزيادة سرعة رد الفعل لديهم.

وحرص فيسنتي على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية بجانب التصدي للتسديدات من مسافات متنوعة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.