وزير الإسكان: جار تنفيذ 27688 وحدة سكنية بالمنيا الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بمدينتى "المنيا وملوى" الجديدتين، وكذا موقف مخطط مدينة بني مزار الجديدة، واستعمالات الأراضى بها، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولى الهيئة، وجهاز المدينة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.



ووجه الوزير، بضرورة العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها طبقاً للآليات المتعددة التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة، كما وجه بوضع خطة زمنية لاستبدال عدادات المياه بعدادات مسبقة الدفع على مستوى المدن الجديدة.



وأوضح وزير الإسكان، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة عام 1986 وحتى عام 2014، مؤكداً أن هذا التطور الكبير فى حجم الإنفاق الاستثمارى بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة فى صعيد مصر، يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل.



وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مدينة المنيا الجديدة تقع على هضبة مستوية ارتفاعها بين 127-137 مترا فوق سطح البحر شرق النيل أمام مدينة المنيا الأم، وتتميز بإطلالة رائعة على نهر النيل من هذا الارتفاع الشاهق وبطول حدها الغربى مما يعطيها تميزا وتفردا بين المدن الجديدة ويجعلها مصدر جذب للاستثمارات والسكان، كما تتميز بتوسطها بين الشمال والجنوب فهى تبعد 250 كم عن القاهرة، وترتبط بأنحاء الجمهورية عن طريق 5 محاور طرق رئيسية.



واستمع وزير الإسكان، لشرح مفصل من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المدينة، عن موقف المشروعات التنموية بالمنيا وملوى الجديدتين، حيث أوضح أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمنيا الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ 27688 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة)، هذا بخلاف 12824 وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها من خلال جهات أخرى والقطاع الخاص، بجانب عشرات المشروعات الخدمية المتنوعة لخدمة سكان المدينة، ومشروعات المرافق المختلفة.



وأضاف، أن مدينة المنيا الجديدة تضم العديد من المشروعات السكنية التى يتم تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، بجانب المشروعات الطبية والتجارية والإدارية واللوجستية والترفيهية والتعليمية (تضم المدينة عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة، والمعاهد العليا)، والأندية الرياضية، موضحاً أنه تم وجارٍ تنفيذ مئات الوحدات بمشروع جنة بمدينة ملوى الجديدة، بجانب مشروعات المرافق والخدمات.

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