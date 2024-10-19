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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لـ بيراميدز.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.
وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام بيراميدز.
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق  بتوقيت مصر ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غدٍ الأحد.

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