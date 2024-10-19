جوميز يعقد جلسة مع دونجا على هامش مران الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي قبل انطلاق مران اليوم السبت على ستاد آل نهيان، للاطمئنان على البرنامج العلاجي الذي يخضع له "دونجا".

ويعاني لاعب الوسط من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأخير.

وبعد الجلسة أدى "دونجا" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي و بيراميدز و سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر ، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غداً الأحد.