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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جلال يقرر إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين بحي أول مدينة الإسماعيلية

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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وافق اللواء طيار أ.ح اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على إنشاء سوق حضاري لتنظيم الباعة الجائلين، ومكانه حي أول مدينة الإسماعيلية، وذلك للحد من انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين، مما يسهم في تنظيم المدينة والحفاظ على مظهرها الحضاري وتقليل الازدحام والتلوث البصري والبيئي الناتج عن انتشار الباعة الجائلين في أماكن غير مخصصة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من إنشاء السوق الحضاري هو توفير أماكن ملائمة وآمنة لممارسة نشاطهم  
التجاري، مما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويقلل من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالباعة غير النظاميين، وكذلك تقليل الفوضى المرورية وتعزيز الأمن والسلامة في الشوارع والميادين العامة.

بالإضافة إلى دعم الأنشطة التجارية في المنطقة من خلال تنظيمها وتحفيز الاستثمارات المحلية.

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