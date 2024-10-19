جابكو وحياة كريمة تطوران وحدتي الصحة الأمل والسقالة برأس غارب

‎فى إطار المسئولية المجتمعيـــة لقطاع البترول والتعــاون الوثيق بين قطــاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري، تم توقيع بروتوكول إسناد الأعمال لرفع كفاءة وتطوير وحدتى السقالة والأمل بين شركة بترول خليج السويس "جابكو" ومؤسسة حياة كريمة.

وقع البروتوكول ، المهندس عبد الوهاب المغوري رئيس شركة بترول خليج السويس والدكتورة عهــود وافــى رئيس مجلس أمنــاء مؤسسة حياة كريمـة، بحضور ياسمين نجيب ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء ممدوح نديم رئيس جهاز مدينة رأس غارب والدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بمؤسسة حياة كريمة.

ويتضمن المشروع رفع كفاءة وحدة السقالة الإنشائية ودعم بعض الأجهزة الطبية لكلا من الوحدتين السقالة والأمل وذلك ضمن المشروعات الصحية التي تخدم الأهالي الأكثر احتياجاً بمدينة رأس غارب.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرات المسئولية المجتمعية تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعي جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.