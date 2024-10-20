طفرة تنموية في عروس الصعيد.. المنيا تستحوذ على 143 مليار جنيه استثمارات.. وهذه أبرز المحطات في مسيرة التنمية

طفرة غير مسبوقة تشهدها محافظة المنيا، ضمن خطة كبيرة تشهدها محافظات الصعيد بعدما ودعت عقود من التهميش غاب فيها الصعيد عن خارطة التطوير، ولتفقد ما تشهده المحافظة من تنمية يزور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محافظة المنيا اليوم السبت، حيث يزور العديد من المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وتعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رأس الحربة في خطة التنمية التي تشهدها محافظة المنيا، حيث تشهد خلال المرحلة الأولى تنفيذ 3202 مشروعا في 32 قطاعاً متنوعاً، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية تابعة لـ 5 مراكز بالمنيا، هي: العدوة، أبو قرقاص، مغاغة، ملوى، دير مواس، بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 80%، كما تستعد المنيا لدمج مراكز جديدة بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من تلك المبادرة التنموية المهمة، وهما سمالوط، وبني مزار.

وخلال عام 2022، كانت المنيا على موعد مع افتتاح العديد من المشروعات القومية، حيث زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح مشروعات تنموية في العديد من المجالات.

المنيا بالأرقام.. 143 مليار جنيه استثمارات

وبلغت حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا 143 مليار جنيه حتى عام 2022، ويحظى مشروع "حياة كريمة" بالنصيب الأكبر منها، إلى جانب بعض المشروعات الأخرى، وفي إطار الخدمات التعليمية كان هناك تركيز شديد على زيادة عدد المدارس ورفع كفاءتها ولذلك ازداد العدد خلال الثماني سنوات الماضية إلى 18% من إجمالي المدارس إضافة إلى 22% في مدارس التعليم الفني، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي من 1% إلى 0.2% بنسبة انخفاض 20% مما كانت عليه منذ 8 سنوات.

وبالنظر إلى التعليم الجامعي، فقد صرفت الدولة حوالي 5 مليارات دولار في هذا المجال للعمل على زيادة الجامعات الحكومية والمعاهد، حيث دخلت جامعة المنيا الأهلية الخدمة في 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة أهل الصعيد.

وأعطت الحكومة للرعاية الصحية في الصعيد أولوية وعملت على رفع مستوى الخدمة، حيث أنفقت 7 مليارات جنيه لتطوير المستشفيات وتطويرها بالإضافة للمشاريع التي تنفذها حياة كريمة، وكان نصيب المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في 2014 كان 141 مليون جنيه في 2022، بينما وصل الرقم لحوالي 500 مليون جنيه في 2021، كما أنه في 2014 تم إجراء عمليات 87 ألف حالة بينما العام الماضي وصل لحوالي 147 ألف شخص ضمن مبادرة قوائم الانتظار.

15 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية

وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، حظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من مشروع تكافل وكرامة يقترب من 15 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 557 ألف مواطن، أي أكثر من نصف مليون أسرة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات لذوي الهمم وأيضا القروض الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن المبادرات الاجتماعية والصحية التي تقدم لخدمة الأهالي بالإضافة إلى القوافل الثقافية والرياضية لتوفير أحسن الخدمات للمواطنين.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، بلغت الطاقة التخزينية لمحافظة المنيا 90 ألف طن عام 2014 وأصبحت 275 ألف طن في 2022.

انجازات المشروعات القومية بالمنيا

وكان العام الماضي 2022 شهد إنجازا كبيرا للعديد من المشروعات القومية الكبرى على أرض محافظة المنيا، كما يجري حاليا استكمال إنجاز العديد من المشروعات الخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وكانت للمنيا اهتمام من نوع خاص، فنفذت الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي مشروعات قومية عملاقة وحققت خلال عام 2022 إنجازات في العديد من المشروعات الخدمية في عدة قطاعات وكان منها:

في قطاع التعليم، تم دخول 81 مدرسة جديدة للخدمة بدءاً من العام الدراسي لعام 2022 بإجمالي 1069 فصلاً دراسيا، حيث ضمت تلك المدارس، 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، كما يجري العمل في ( 27 ) مدرسة ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية 2022 / 2023.

وفي قطاع التعليم العالي تم الانتهاء من إنشاء جامعة المنيا الأهلية على مساحة 41 فدان بمدينة المنيا الجديدة وتم بدء الدراسة ببرنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الدراسي 2022 / 2023.

كما تم إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية / مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي / وحدة زرع النخاع بمعهد الأورام / بنك الدم المركزي / مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المنيا الجامعية ).

قطاع الصحة تم إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير عدد ( 80 ) وحدة صحية ومركز طبي بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة ( مشروعات خارج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ) كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتطوير مستشفى حميات المنيا .

وجاري العمل بعدد ( 6 ) مستشفى حميات ( العدوة / مغاغة / بنى مزار / سمالوط / ملوى / ديرمواس ).

وتم الانتهاء من إحلال وتجديد وتطوير مستشفى صدر المنيا ، وجاري العمل بعدد ( 2 ) مستشفى صدر ( بنى مزار / ملوى ) كما يجري تطوير شامل لعدد ( 3 ) مستشفى مركزي ( العدوة / بنى مزار / مطاى.

قطاع الإسكان/ يجري حاليا استكمال اعمال المرافق للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بمدينة المنيا، حيث تم توفير قطعة أرض بمساحة ( 41 ) فدان بموقع متميز داخل مدينة المنيا عاصمة المحافظة ، وتم إنشاء كمبوند إسكان متوسط لعدد ( 78 ) عمارة بإجمالي ( 1872 ) وحدة سكنية من خلال صندوق التنمية الحضرية ، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم طرح 96 وحدة سكنية للحجز خلال المرحلة الاولي من المشروع.

قطاع الزراعة/ تم الانتهاء من مشروع المزرعة النموذجية لاستزراع واستصلاح ( 20 ) ألف فدان على مساحة( 84,000,000 ) متر مربع ، بمنطقة غرب المنيا ، البالغ مساحتها ( 450 ) ألف فدان ، والتي تمثل نسبة ( 30 % )من إجمالي مساحة أراضي المشروع القومي لاستزراع واستصلاح ( مليون ونصف المليون فدان ).

قطاع مياه الشرب/ تم تنفيذ محطة مياه آبا البلد ـ مركز مغاغة( طاقة 8.5 ألف م3 / يوم بتكلفة 70 مليون جنيه وكذلك توسعات محطة مياه سمالوط بطاقة 68 الف م3/يوم ) وتم تنفيذ عدد ( 2 ) مشروعات محطات معالجة صرف صحى : (محطة معالجة صرف صحي المنيا بطاقة 90 الف م3/يوم ، محطة معالجة صرف صحي البرجاية (6 الف م3/يوم) كما تم تنفيذ عدد ( 29 ) مشروعات محطات رفع صرف صحى / خطوط طرد / شبكات إنحدار بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة ).

قطاع الطرق/ تم الانتهاء من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي المنيا / ديروط بطول 42 كم (في نطاق محافظة المنيا) ( المرحلة الثانية) كما تم انشاء كوبرى علوى ومسارات الربط اعلى ترعه الإبراهيمية والسكة الحديد بمركز ملوى ، تنفيذ جهاز التعمير .

قطاع السياحة/ تم افتتاح أعمال تطوير نقطة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط، وكذلك اعمال الترميم والتطوير لكنيسة السيدة العذراء مريم وذلك في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة لتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية، الأمر الذي يساهم في إثراء المنتج السياحي المصري كما تم افتتاح المرحلة الرابعة والاخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا والتي تبدأ من نهاية سور مبنى المحافظة إلى نهاية الكورنيش سور الري بامتداد 492 م على نهر النيل وبتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و500 ألف جنيها حيث تعد تلك المرحلة استكمالا لتطوير الكورنيش وتضم مقاعد عائلية وأخرى فردية و ممشى لممارسة الرياضة وآخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالي متميز.

قطاع الشباب والرياضة/ تم إنشاء عدد ( 5 ) ملعب مركز شباب ( العامرية الشرقية / العباسية / زاوية الجدامى / ملاطية / شم القبلية.

ويجري العمل في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لعدد (3) مدن بالمحافظة (المنيا الجديدة / ملوى / ديرمواس ).

والجدير بالذكر، أصبحت بتوجيهات من القيادة السياسية قري ومدن محافظات الصعيد تتنفس بناءًا وتنمية فما بين مشروعات محاور وطرق عملاقة ربطته بمحافظات الجمهورية وحققتَ السيولة المرورية ووفرت السلامة والحماية للمسافرين إلى مشروعات صناعية عملاقة وفرت آلاف فرص العمل للشباب بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات.