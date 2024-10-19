مقترح برلماني بشأن إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوي الإعاقة إلى الملصق الإلكتروني

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوي الإعاقة إلى الملصق الإلكتروني.

وقالت "العسيلي" في بيان لها، إن فكرة المقترح هي منع التلاعب واستغلال ذوي الإعاقة عن طريق شراء سياراتهم والاستفادة منها عن طريق إضافة بيانات السيارات المجهزة لذوي الإعاقة الي الملصق الإلكتروني، حيث توضع به بيانات السيارة المجهزة وعدد سنوات الحظر ومن يقودها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه حال قيادة السيارة من جانب غير مالكها يقوم الرادار بتسجيل هذه السياراة لسرعة التعامل معها من جانب الدولة لمنع التلاعب والاستغلال.