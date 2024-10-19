ads
السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير علاقات دولية: هناك توافق مصري أمريكي حول تحقيق الاستقرار في المنطقة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن هناك توافقا مصريا أمريكيا حول تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة وفد من مجلس النواب الأمريكي تعكس مدى أهمية دور مصر في تحقيق الأمن والأمان في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الزيارة مهمة في توقيتها، وتعكس أهمية التحرك من أجل التصدي لانفجار الأزمات في المنطقة، والتي تحتاجها المنطقة في هذا الوقت الراهن، بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر تسعى لحل المشكلة من جذورها، والتي تتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن منطق استخدام القوة من جانب الكيان المُحتل لم يوفر الأمن لإسرائيل بل وزاد من الصراع في المنطقة.

استخدام القوة إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي التصعيد الإسرائيلي الصراع في المنطقة الشرق الأوسط العدوان الإسرائيلي النواب الأمريكي العلاقات الدولية