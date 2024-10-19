خبير علاقات دولية: هناك توافق مصري أمريكي حول تحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن هناك توافقا مصريا أمريكيا حول تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة وفد من مجلس النواب الأمريكي تعكس مدى أهمية دور مصر في تحقيق الأمن والأمان في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الزيارة مهمة في توقيتها، وتعكس أهمية التحرك من أجل التصدي لانفجار الأزمات في المنطقة، والتي تحتاجها المنطقة في هذا الوقت الراهن، بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وأوضح أن مصر تسعى لحل المشكلة من جذورها، والتي تتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن منطق استخدام القوة من جانب الكيان المُحتل لم يوفر الأمن لإسرائيل بل وزاد من الصراع في المنطقة.