أبو الغيط: حكومة لبنان هي المنوط بها التفاوض باسم البلد

أعلن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، مساندته الكاملة لموقف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الرافض للتصريحات الإيرانية بشأن التفاوض مع فرنسا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حكومة لبنان هي المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرار 1701.

كما أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية موقفها واضح وقراراتها جميعا تشدد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية، حيث لا يوجد محل لفرض الوصاية أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية ونحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر.