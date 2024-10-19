سمير فرج: الحرب الآن لا تعني تدمير الدبابات ولكن تدمير الشعب

أعرب اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن سعادته بالتواجد في حفل حزب حماة الوطن بمناسبة الذكرى ال 51 لانتصار أكتوبر العظيم، لأنه يذكرنا بأعظم انتصار للقوات المسلحة.

وأشاد فرج خلال كلمته في احتفالية حزب حماة الوطن بمناسبة الذكرى الـ51 انتصارات أكتوبر، بالفيلم التسجيلي الذي اذاعه الحزب على هامش الاحتفالية مؤكدا أن نكسة ٦٧ لم تكن نكسة ولكنها كانت هزيمة، تم تدمير ٨٠ % من قواتنا الجوية، وأتت الأوامر بالانسحاب دون خطة حتى ممر متلا.

وأكد فرج أن إسرائيل احتلت عدة مناطق عربية لم تتحرر منها الا سيناء وهذا يدل على عظمة مصر وأصالة شعبها ، مشددا على أن الحرب الان لا تعني تدمير الدبابات ولكن تدمير الشعب.

واستعرض فرج الخطة 200 الخاصة بإعادة تسليح الجيش المصري والتي أعادت تنظيم الدفاعات لمدة 6 أشهر ، تلى ذلك حرب الاستنزاف والتي استمرت 6 سنوات، شارحا عملية تدمير المدمرة ايلات وعدد من عمليات حرب الاستنزاف و قيادات الحرب، ومراحل الاستعداد للحرب والعبور.