البداية مع سيراميكا والختام أمام الطلائع.. ننشر جدول مباريات الأهلي بالدوري الممتاز

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 -2025، الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر الجاري.
وتوج الأهلي بلقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الـ 44 في تاريخه والثانية على التوالي.
وأسفرت قرعة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 الذي ينطلق نهاية أكتوبر الجاري، أجريت اليوم، بنظامه الجديد، حيث تقام المسابقة من دورين، ويتنافس جميع الفرق المشاركة في الدور الأول على ملاعب تم اختيارها بنظام القرعة، فيما يقام الدور الثاني من مجموعتين.
تضم كل مجموعة 9 فرق يتنافس أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع في الدور الأول على اللقب، فيما يتنافس الفرق بداية من المركز العاشر وحتى المركز الـ18 على مراكز الهبوط.
وحضر مراسم القرعة ممثلًا عن النادي، الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، ومحمد أسامة، إداري فريق الكرة، وممثلو رابطة الأندية المصرية المحترفة والأندية الـ18 المشاركة في المسابقة.
وينطلق الدوري الممتاز يوم 30 أكتوبر الجاري، فيما يختتم 30 مايو المقبل، وفقًا لما تم الإعلان عنه في المراسم التي أقيمت اليوم بقرعة الدوري الممتاز.
جدول مباريات الأهلي في الدور الأول:
الجولة الأولى الأهلي × سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي.
الجولة الثانية الأهلي × زد على استاد القاهرة.
الجولة الثالثة الأهلي × الاتحاد السكندري على استاد القاهرة.
الجولة الرابعة الأهلي × البنك الأهلي على استاد القاهرة.
الجولة الخامسة الأهلي × سموحة على استاد القاهرة.
الجولة السادسة الأهلي × المصري على استاد برج العرب
الجولة السابعة الأهلي × انبي على استاد المقاولون العرب.
الجولة الثامنة الأهلي × الجونة على استاد القاهرة.
الجولة التاسعة الأهلي × فاركو على استاد برج العرب.
الجولة العاشرة الأهلي × بيراميدز على استاد القاهرة.
الجولة الـ11 الأهلي × مودرن سبورت على استاد القاهرة.
الجولة الـ12 الأهلي × بتروجت على استاد القاهرة.
الجولة الـ13 الأهلي × غزل المحلة على استاد القاهرة.
الجولة الـ 14 الأهلي × الإسماعيلي على استاد برج العرب.
الجولة الـ15 الأهلي × الزمالك على استاد القاهرة .
الجولة الـ16 الأهلي × حرس الحدود على استاد برج العرب .
الجولة الـ17 الأهلي × طلائع الجيش على استاد القاهرة .