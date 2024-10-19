خلال جولة تفقدية لمواقف السرفيس.. محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي شخص يخالف التعريفة المقررة

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة تفقدية بعددِ من مواقف السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من التزام السائقين بالتعامل بالتعريفات الجديدة لخطوط السير، والتي أقرتها المحافظة، عقب رفع أسعار المحروقات وعدم المغالاة على المواطنين وذلك بنطاق أحياء جنوب الجيزة و الهرم ومركز ومدينة كرداسة.



شملت جولة المحافظ مواقف( ميدان الجيزة، الموقف الحضاري بالمنشية والمقام حديثاً أعلى ترعة المنصورية، موقف سرفيس المنصورية أسفل محور ٢٦ يوليو، موقف المريوطية الحضارى موقف المنصورية الحضارى).



وخلال مروره تأكد المحافظ من نشر مسؤولى جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمواقف للوحات الإرشادية بمداخل المواقف ووضع الملصقات على السيارات والتى تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير بالإضافة لأرقام الشكاوى لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجود اي مخالفات تخص التعريفات من السائقين.



واستمع المحافظ لأراء السائقين حول التعريفة الجديدة وإطمأن خلال حديثه مع عدد من الركاب من المترددين على المواقف على الإلتزام بدفع التعريفة الجديدة دون تجاوز، مناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أى حالات مخالفة من قبل السائقين.



وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالمرور الدورى ومتابعة كافة الخطوط للتأكد من التزام السائقين ومعاقبة المخالفين وتوقيع الغرامات المحددة .



وأكد محافظ الجيزة، على أنه لن يكون هناك تهاون مطلقاً مع أي شخص يخالف التعريفة المقررة ويقوم بتقسيم خطوط السير وسيتم فرض غرامات ماليه والغاء خط السير نهائياً في حالة تكرار المخالفة.



رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و محمد مرعى رئيس مدينة الجيزة و أشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة و حامد سلامة رئيس حى الطالبية وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.