حركة فتح: لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بوقف إطلاق النار

أكد أمين سر حركة فتح، زيد تيم اليوم السبت أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بوقف فوري لإطلاق النار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه والانسحاب من لبنان.

وقال تيم في تصريح خاص لقناة (النيل) الإخبارية إن اختراق طائرة مسيرة للمجال الجوي الإسرائيلي، والوصول إلى مقر إقامة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رسالة واضحة بأن المقاومة تستطيع ضرب كل مناحي الحياة في إسرائيل واستهداف المواقع العسكرية أيضا، كما أثبتت بالدليل القاطع فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

وطالب أمين سر حركة فتح المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل عاجل وفوري، محذرا من أن تصاعد وتيره العنف في المنطقة سيؤدي إلى ما لم تحمد عقباه على كافة المستويات.