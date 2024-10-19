وزير الشباب يشهد افتتاح البطولة الأفريقية لكرة القدم الشاطئية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البطولة الافريقية لكرة القدم الشاطئية 2024، والتي تستضيفها الجونة خلال الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.



بحضور كل من السيد فيرون أومبا، سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم، السيد فيزال سيدات، رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم، السيد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السيد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد كامل أبو علي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التزام مصر بدعم الرياضة وتطويرها، مشيراً إلى أن استضافة مصر للبطولة للمرة الثانية تؤكد على قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة البطولة في مصر. مؤكدا أن استضافة مصر لهذه البطولة يؤكد على مكانة مصر الرائدة في مجال الرياضة، وتشكل فرصة ممتازة لعرض إمكانيات الدولة المصرية وقدراتها التنظيمية.

وأضاف صبحي قائلا: " نحن نعمل دائما جاهدين لتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر، ولتوفير بيئة مثالية لممارسة الرياضة وتنظيم البطولات. ونؤمن بأن السياحة الرياضية تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تتمتع مصر بالعديد من المقومات التي تجعلها وجهة سياحية ورياضية عالمية، مثل شواطئها الخلابة ومناخها المعتدل".

مشددا على أهمية استخدام الرياضة في بناء مجتمع صحي وسعيد، مشيراً إلى أن هذه البطولة ستساهم في تعزيز الترابط بين الشعوب ودعم التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، تمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لجميع للمنتخبات المشاركة في البطولة كل التوفيق والنجاح، متمنياً أن تساهم هذه البطولة في تطوير كرة القدم الشاطئية في القارة الأفريقية.

تقدم السيد فيرون أومبا، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحية خاصة للمشاركين والحضور في البطولة مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لاستضافة البطولات الإفريقية، معرباً عن امتنانه لوزير الشباب والرياضة، وجميع المنظمين على جهودهم الكبيرة في انجاح البطولة والخروج بالشكل الحالي.

وأضاف أومبا في كلمته قائلا: "كما تعلمون، مصر هي موطن كرة القدم الإفريقية، وكلما استضافت مصر بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نجد التزاماً كبيراً من الاتحاد المصري والحكومة المصرية بتنظيم هذه الفعاليات على أعلى مستوى".

واختتم سكرتير عام الاتحاد الافريقي حديثه بالتأكيد على أهمية هذه البطولة، مشيراً إلى أن الفائز بالمركز الأول و الثاني سيحصل على فرصة التأهل لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، والتي ستقام في جمهورية سيشيل.

الجدير بالذكر انه يشارك في البطولة 8 منتخبات إفريقية، حيث جاء المنتخب المصري على رأس المجموعة الاولي بجانب كل من "المغرب، وغانا، وتنزانيا".

‏‎فيما ضمت المجموعة الثانية، كل من: السنغال، موريتانيا، وموزمبيق، ومالاوي".

وتعتبر البطولة الافريقية مؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2025، والتي ستقام في سيشيل خلال الفترة ما بين 1إلى 11 مايو 2025، حيث سيتمكن منتخبين فقط من قارة أفريقيا من الوصول إلى بطولة كأس العالم.