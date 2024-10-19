السوبر المصري.. الشناوي: الإمارات وشها حلو على الأهلي وشوبير أخي الأصغر

طالب محمد الشناوي حارس مرمى قائد فريق الأهلي الجمهور بعدم الحديث عن مسألة مشاركته من عدمها في مباريات الفريق خلال الفترة الحالية.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غد الأحد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وقال محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري للأبطال: حضرنا بأفضل شكل ممكن لمواجهة سيراميكا كليوباترا وننتظر دعم الجماهير كما اعتدنا منهم.

وأضاف الشناوي، أنه يتمنى إغلاق موضوع "المداورة" في حراسة مرمى الأهلي بينه وبين مصطفى شوبير، الذي سبق وتحدثت فيه قبل ذلك وكذلك مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع محمد الشناوي، أن الأهلي اعتاد على أي 11 لاعبا في الملعب يقف باقي الفريق في ظهرهم ويساندونهم مهما كان المركز ومصطفى شوبير أخي الصغير وقدم مباريات جيدة في إفريقيا والدوري وكلنا بنساند بعض.

وشدد "الشناوي" على أن اختيار التشكيل قرار الجهاز الفني وقرار المشاركة في النهاية في يد المدير الفني، ولا أحد يخرج عن النص في الأهلي.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته قائلا: الإمارات وشها حلو علينا، وجماهير الأهلي في الإمارات دائمًا ما تكون على الموعد بدعم كبير.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الأحد الموافق العشرين من أكتوبر الجاري، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال.