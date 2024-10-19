القاهرة الإخبارية: أضرار جسيمة جراء استهداف الاحتلال للضاحية الجنوبية في لبنان

قالت فطيمة رسلان، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضاحية الجنوبية بلبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية في تصعيد جديد حيث ضرب حارة تحريك بـ6 غارات 5 منها تحذيرية و الغارة الأخرى ضرب وسط الحارة، موضحاً أن المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال حذر قبل أن يستهدف الاحتلال هذه المنطقة.

وأوضحت «رسلان» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الأضرار التي أحدثتها الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية كانت جسيمة، لأن الاحتلال استهدف مبنى سكني.

وتابع: « أن الضربات كانت بدأت منذ دقائق قليلة على الضاحية الجنوبية، وأننا نسمع أصوات الغارات بصفة مستمرة دقيقة تلو الأخر وهي غارات تحذيرية، أما أصوات التي تأتي من الطيران بتكون أقوى بكثير فقد خلف أضرار كثيرة وتصاعد الأدخنة في كل مكان».