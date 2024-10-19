نائب وزير الخارجية الأسبق: تصريحات نتنياهو تؤكد أنه ماضٍ في حربه على غزة ولبنان

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، إن كل المؤشرات تؤدي إلى قناعة بأن هذا التصعيد سوف يستمر ولن يتوقف، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ قليل تؤكد أنه ماضي في الحرب التي يشنها في غزة ولبنان، و بالضرورة هو في ذهنه الاستمرار في الإعداد للضربات التي سوف يقوم بها الكيان الإسرائيلي على إيران.

وأضاف الحفني، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يستعد للضربات على إيران بشكل يجعل الحرب تتوسع، ومع ما يحمله ما يحدث الآن من مخاطر على الوضع الإقليمي والدولي، متابعًا: «دول الغرب والولايات المتحدة لا بتحمل مسؤولياتها وممارسة الضغط على إسرائيل، وهذا ما شهدناه في القمة الرباعية منذ يومين، أنه ليس هناك أي نية لتوظيف قدرات هذه الدول».

وواصل: «المساعدات ما زالت تتدفق على إسرائيل، وكافة أشكال الدعم من الولايات المتحدة، ويبدو أن هناك رغبة كاملة في القضاء على المقاومة في قطاع غزة على الجانب الفلسطيني، والقضاء على حزب الله في الجانب اللبناني».