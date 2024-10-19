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السبت 19 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: فرار 20000 فلسطيني من شمال غزة وسط العدوان الإسرائيلي

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني
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أعلنت الأمم المتحدة، فرار 20000 فلسطيني  أجبروا على النزوح من مخيم جباليا شمال غزة، وسط تكثيف إسرائيل من عدوانها، حيث لجأ الكثيرون إلى ملاجئ المنظمة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني،:" لقد فقد الناس كل شيء. إنهم بحاجة إلى كل شيء، بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والمراتب، أساسيات الأساسيات."

وأضاف "لازاريني" أنه على الرغم من السماح لعشرات الشاحنات المحملة بالدقيق بدخول مدينة غزة هذا الأسبوع، إلا أن الكمية لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ولم يتمكن سوى عدد قليل من المخابز في المدينة من زيادة إنتاج الخبز لتوزيعه على المآوي التابعة للأونروا.

وكانت قد بعثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع تطالبها بالعمل على تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال الأيام الـ30 المقبلة أو المخاطرة، بانتهاك القوانين الأمريكية التي تحكم المساعدة العسكرية الأجنبية، والتي من شأنها أن توقف إرسال الأسلحة لإسرائيل.

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