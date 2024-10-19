مواقع التواصل تشتعل بردود أفعال واسعة حول استهداف منزل نتنياهو باستخدام مُسيرة لبنانية.. الرعب يستشري في قلب الكيان الصهيوني

استقبل رواد وناشطو مواقع التواصل الاجتماعي خبر استهداف طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من لبنان بشكل مباشر منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، بالتعجب تارة والفرحة والخوف تارة أخرى، وتُعد عملية استهداف منزل رئيس الوزراء نتنياهو؛ ردًا على عملية مقتل المناضل الفلسطيني يحيي السنوار، وتساءل ناشطون عن كيفية بلوغ المسيرة هدفها إلى قيسارية واستهداف منزل نتنياهو الخاص.

أعرب الناشط الأفريقي "فهد أمير" عن تخوفاته من حقيقة أن حزب الله قادر على ضرب منزل نتنياهو، وهو ما يعني أن أعضاء حركة حماس "لم يعودوا يلعبون" على حسب تعبيره، حيث قصفت طائرة مسيرة منزلا في مدينة قيسارية، حيث يقع منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنباء عن وقوع إصابات، وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومنعت وسائل الإعلام من الدخول.

I HAVE PINNED IT FOR A REASON



If I die before we achieve what we want as an African continent, this video has a lot of answers.



So refer to it often for inspiration & delicate reminders.



We can do it. pic.twitter.com/AsLt8lfyqz — Fahad Amir (@FahadAmirN) September 6, 2022

من جهته تساءل الناشط السياسي الأمريكي جاكسون هينكل والمؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، عن وجود إصابات محتملة بموقع استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقال في تغريدة له على موقع X: إن هناك استجابة طبية كبيرة لهجوم طائرة حزب الله المُسيرة على منزل نتنياهو في حيفا صباح اليوم.

🔻🇮🇱 Big medical response to the Hezbollah drone attack on Netanyahu’s home in Haifa this morning.



Possible injuries? pic.twitter.com/WYIJpLxMHb — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 19, 2024

فيما سخر الناشط فهيم عباس، من تأمين سلاح الجو الإسرائيلي، حيث لوحظ مرور المُسيرة جوار طائرة هليكوبتر أثناء تنفيذ المٌسيرة عمليتها لاستهداف منزل نتنياهو

محاولات اغتيال مباشرة

وقال محمد المختار الشنقيطي ناشط سياسي ومؤلف وباحث وأكاديمي موريتاني إن : “إصابة منزل الإرهابي #نتنياهو بشكل مباشر، بمسيَّرة أطلقها #حزب_الله” مضيفًا أن الرعب يستشري في قلب #الكيان_المؤقت.

إصابة منزل الإرهابي #نتنياهو بشكل مباشر، بمسيَّرة أطلقها #حزب_الله، والرعب يستشري في قلب #الكيان_المؤقت.. أيام الله تقترب. pic.twitter.com/dffpaWhzVV — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) October 19, 2024

وأعرب الكاتب اللبناني والناشط السياسي حسن الدر عن فخره باستهداف منزل #نتنیاهو، وقال في تغريدة له على موقع X، أن الاستهداف ليس رسالة، وهذا قرار بالذّهاب بعيدًا جدًّا في حرب الوجود، وأردف : لأوّل مرّة في تاريخ الكيان يتعرّض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال واضحة وعلنيّة من قبل المقاومة.

استهداف منزل #نتنیاهو ليس رسالة!

هذا قرار بالذّهاب بعيدًا جدًّا في حرب الوجود..



لأوّل مرّة في تاريخ الكيان يتعرّض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال واضحة وعلنيّة من قبل المقاومة!#المسيّرة الّتي استهدفت قيسارية👇🏻 pic.twitter.com/Apz57nVGHG — حسن الدّر (@HasanDorr) October 19, 2024

فيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اختراق طائرة مسيرة الأجواء فوق منزل رئيس وزراء اسرائيل هو أمر يفضح ضعف السلاح الجوي لقوات الاحتلال ، وقال عبدالعزيز ابراهيم: "والله العظيم فضيحه ..طياره مسيره تتمشى في اجواء #تل_أبيب ويفشلون في اسقاطها و تضرب منزل #نتنياهو !! ...وفي اغبياء في العالم العربي يعتقدون ان #إسرائيل بتحميهم !! خليهم يحمون انفسهم بالأول".