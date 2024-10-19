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السبت 19 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يطالب سكان مبنى في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان مبنى في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه فورا.

ومنذ قليل، انطلقت صفارات الإنذار تدوي في الجليل، عقب تسلل مسيرة من لبنان.

على صعيد آخر، جراء ممارسات الاحتلال، أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء 46 شهيدًا جراء استهداف الاحتلال عددًا من المناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك قتلى ومصابين بصفوف جنود الاحتلال جراء إطلاق صاروخ موجّه نحو آلية عسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة.

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