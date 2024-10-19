جيش الاحتلال يطالب سكان مبنى في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان مبنى في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه فورا.

ومنذ قليل، انطلقت صفارات الإنذار تدوي في الجليل، عقب تسلل مسيرة من لبنان.

على صعيد آخر، جراء ممارسات الاحتلال، أكدت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء 46 شهيدًا جراء استهداف الاحتلال عددًا من المناطق في قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك قتلى ومصابين بصفوف جنود الاحتلال جراء إطلاق صاروخ موجّه نحو آلية عسكرية في جباليا شمالي قطاع غزة.