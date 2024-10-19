السوبر المصري.. كولر يوجه رسالة لجمهور الأهلي ولا أتعهد بالتتويج باللقب

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جمهور الفريق مساندة اللاعبين في بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات، لأن جمهور الأهلي دائماً ما يمنح لاعبي الأهلي طاقة إيجابية للفوز فى المباريات.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء غد، الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميز على لقب البطولة.

وقال كولر فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا إن خسارة الأهلي بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الزمالك بركلات الترجيح حصلنا على راحة ثم انضم اللاعبون الدوليون للمنتخبات الوطنية فى الأجندة الدولية وخاض الأهلي مباراة ودية أمام حرس الحدود كما لعبنا ودية أخرى عبارة عن "تراي ماتش" بين لاعبي الفريق وحاولنا تجهيز الفريق.

وأضاف مارسيل كولر أنه يقوم حالياً بدراسة موقف جميع اللاعبين من أجل اختيار التشكيل الأنسب ذهنياً وبدنياً للمشاركة في مباراة الغد رفضا الكشف عن أى تفاصيل بشأن تشكيل الفريق في مباراة سيراميكا غداً، مُعلقاً: لن أقوم بتسريب أي أخبار عن تشكيل الفريق في مباراة الغد وسأحتفظ بكل شىء لنفسي.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن لاعبي الفريق الدوليين عانوا من رحلة شاقة مع منتخب مصر خلال رحلة موريتانيا الأخيرة، موضحاً أنه يقوم بتجهيز اللاعبين لخوض بطولة السوبر المصري بجدية.

ورفض كولر منح وعود عن الفوز بالسوبر المصري قائلاً: خلال مسيرتي الكروية أعتدت عدم منح وعود بشأن التتويج ببطولة لأن أي فريق قد يتعرض لظروف وعوامل خارجية تحول دون التتويج بالبطولات".