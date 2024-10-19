قومي المرأة ينظم ندوة حول "المرأة المصرية وروح أكتوبر" ودورها في بناء القيم

نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية وروح أكتوبر ودورها في بناء القيم" ،بحضور الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس و مقررة لجنة المحافظات، اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق وقائد قوات الاستطلاع في حرب اكتوبر ، اللواء طيار أركان حرب حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، وعدد من طالبات جامعة عين شمس و جامعة الازهر و مدرسة القديس يوسف لغات.

وقالت الدكتورة سهام جبريل، إنه يجب على الأجيال الجديدة أن ترى وتحفظ وتفتخر بما قام به أبطالنا في حرب أكتوبر من أجل هذا الوطن، مؤكدة أن نصر أكتوبر هو عبور إلى العزة والكرامة، وأن مصر تمثل القوة الشاملة من إمكانيات ومقاومات إنسانية تسعى إلى إدارة الأزمات وبناء الإنسان واستقرار السلام والمنطقة لبناء مستقبل الوطن.



وفي كلمته أوضح اللواء علي حفظي خلال الجلسة الأولى "مشاهد وذكريات أبطال شاركوا في حرب أكتوبر"، أن النصر جاء بسبب خداع العدو و إفقاده توازنه والتزام السرية التامة عند التخطيط والتنفيذ وكان هناك فضل لالتحام القيادة السياسية والقوة العسكرية والشعب، مشيراً إلى أن هناك دائماً علاقة بين الماضي والحاضر لذلك يجب الحفاظ على التواصل بين الأجيال لنقل الخبرة والحكمة للشباب الذي يحمل القوة والعزيمة.

وأكد على أن المرأة كان لها دوراً هاماً في فترة الحرب على الصعيد السياسي و الاجتماعي، ويجب تسليط الضوء على هذا الدور.

وأشار اللواء طيار أركان حرب حسن راشد إلى أهمية دور المرأة في فترة الحرب داخل منزلها في إدارة الأمور المالية والحالة النفسية والصحية للأسرة، أو في ساحة الحرب من حيث القيام بالطهي وإرسال الطعام والإغاثات والعمل كممرضات بالمستشفيات لعلاج مصابي الحرب.

وشدد اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ومستشار مجلس الوزراء الأسبق ، على ضرورة رفع الوعي عند الاجيال الجديدة ليكونوا على دراية بالوضع الإقليمي والمخاطر السياسية والاقتصادية والجغرافية للدولة والدول المجاورة مؤكداً أن المراة المصرية دائماً قوية فى أوقات السلم والحرب، وتسعى دائماً لتحقيق استقرار الدولة و الحفاظ على الاستقرار الداخلي للأسرة.